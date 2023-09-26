台灣電子設備協會前進大馬

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台灣電子設備協會攜手會員前進馬來西亞市場，集結了台灣5家智慧製造商華電聯網、艾訊、所羅門、亞泰半導體、航銓科技共同參與「SMART NATION 2023」馬來西亞國家智慧展，以「智慧製造合作生態圈Smart Manufacturing Ecosystem」為主題發表，同時展示智慧製造、智慧城市、智慧工廠、車聯網、自動化、AI以及監控管理系統等解決方案，期望與當地業者共創商機，打造「智慧製造合作生態圈」。

華電聯網提供全天候24小時不中斷監控與網路管理，可強化韌性與確保生產力。艾訊以AIoT創新技術，透過軟硬體創新設計，提供最完整的解決方案。所羅門運用先進的深度學習技術，讓機器人能快速精準地進行取放任務，提供全新的智能製造體驗。亞泰半導體運用智慧自動化概念，提供更多供應量，與客戶共創技術應用的豐收和ESG的成果。航銓科技擁有快速系統整合能力，並結合互聯雲端打造智慧環境與城市。

經濟部國際貿易局局長江文若表示，馬來西亞是台灣半導體產業重要夥伴，近5年我對馬國累計投資額已超過4億美元。去年台馬雙邊貿易額達305億美元，較2021年增加21.6％，創下歷史新高，顯示雙邊經貿關係快速加溫。藉由發表會，臺灣智慧領域的代表性廠商將展現高科技製造的競爭力，為全球製造商實現智慧製造轉型和生產效能的優化提供解方。