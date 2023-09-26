信邦電子導入SAP人資雲

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信邦電子（3023）25日宣布與SAP台灣攜手合作，導入SAP SuccessFactors人資雲，藉以打造全球統一的人力資源管理雲端平台，信邦表示，SAP SuccessFactors 人資雲將陸續在台灣、中國、美國、匈牙利、墨西哥等據點導入，以強化人才管理的數位轉型。

信邦近幾年擴張腳步加快，不但跨足汽車電子、航太、工業控制、醫療器材和消費性電子等產品領域，也在全球廣布據點，隨著集團快速成長，海外員工數不斷增加，為提升總部管理效率，改變多地多套系統模式，並減少資訊人員手動跨系統彙整資料的時間，信邦決定導入 SAP SuccessFactors 人資雲，以單一雲端平台，整合全球據點人事數據，優化招聘入職體驗、人員培訓、獎酬計畫、員工關懷調查等流程，藉以提高人資日常作業效率，更強健總部跨國人才管理。

信邦指出，經由使用一致的職位標準、績效評鑑制度、學習發展藍圖等人資數據標籤後，總部更能清晰掌握全球人才現況，好比海外設廠時，人資部門即可透過 SAP SuccessFactors 人資雲，從全球員工數據庫中，快速找到合適的外派人才；另也可藉助系統內建的各國本地化方案，打造快速且符合當地法規的入職流程，以加速延攬人才。 信邦董事長王紹新指出，近年集團事業版圖持續擴大，並看準永續及AI等國際產業趨勢，除在製程中積極尋求業務轉型變革，同時也在內部大力推動人才數位轉型計畫，盼能在新時代中與員工共同成長。

著眼於此，接下來信邦將會陸續在台灣、中國、美國、匈牙利、墨西哥等據點導入 SAP SuccessFactors 人資雲，落實一致的員工體驗。