大陸紙價喊漲 工紙三雄樂

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工紙三雄近期營運

大陸工紙行情近期觸底反彈，台灣三雄大陸營運「盈」面大增。號稱大陸今年最長連假十一黃金周，可望出現全年最集中出遊消費潮，8月底開始帶動紙箱價量回溫，接著雙11購物節將至，紙廠再喊漲，且漲價紙種更多、幅度更大，9月22日周報大型紙企瓦愣面紙漲幅，由每噸人民幣30元擴大至50元～150元。

對照台灣工紙三雄在大陸的營運表現，榮成大陸虧損逐月收斂，8月合併營業利益轉正；永豐餘大陸工紙事業8月營收比7月好，預估9月營收樂觀看待；正隆大陸只有紙器廠，若涵蓋大陸與境外接單，今年以來小幅獲利。

據業界最新資訊，上周主流紙廠玖龍、理文、山鷹、榮成等上調瓦愣面紙價格，並逐步落實，由單次每噸人民幣30元擴大至50元、100元。目前下游紙板廠仍有較高採購意向，且有意推漲紙板價格。

若整體看大陸紙市，9月在大型紙廠帶頭喊漲下，其他紙企雖響應但上周漲幅放緩，漲幅多在每噸人民幣20元～50元；出貨方面，部分地區迎來食品飲料、農果鮮花箱等需求，帶動紙廠去化庫存，但部分二級廠仍持保守態度。

業內人士強調，8月下旬成品紙價格雖然起漲，但幅度僅2％～3％，跟以往旺季相比，還有段距離，大陸十一長假前後市場表現將是一個指標，市場觀望氣氛濃厚，預計本周整體行情以落實漲價為主，行情方面維持穩中有漲。

展望後市，目前大型紙企雖然卯起來拉漲紙價，但對終端需求提振看法分歧，都寄望雙11購物節開始，第四季傳統旺季有望可以賺一波。

但在需求尚未出現強勁持久復甦的力道，預估紙價將以狹幅盤整為主。