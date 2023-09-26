8月全台建物移轉棟數 年增6％

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今年全台各月建物買賣移轉棟數

根據內政部最新資料顯示，8月全台建物買賣移轉棟數為2.66萬棟，月增4％、年增6％，房仲業者分析，房市政策衝擊淡化，過去缺工、缺料的狀況逐漸緩解，各都會區陸續出現交屋潮，推升建物買賣移轉棟數。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，8月建物買賣移轉棟數反映的是7月至8月初的市況，因為民眾對於通膨常態化的預期，購屋意願仍高，在房市政策衝擊淡化下，房市回歸供需面，市場交易仍以自住與長期置產需求為主力。

內政部統計顯示，自去年下半年以來，雖然疫情趨緩，但隨升息、兩岸關係趨緊張等因素，房市交易開始轉淡，全台建物買賣移轉棟數由去年上半年月均2.85萬棟，縮減至2.45萬棟，今年5月起則連續四個月每月均在2.5萬棟以上，顯示近期房市交易雖然量能距過去景氣高峰仍有一段距離，不過也維持穩定溫度。

今年前八月全台建物買賣移轉棟為19.11萬棟、年減13.2％，仍創五年來新低。從累計建物買賣移轉棟數與去年同期相較來看，今年4月以前年減幅都在24％以上，但前五月交易量年減幅降至21.3％，上半年減18.7％，前七月收小至15.6％，前八月更收歛至13.2％，年減幅逐步收斂，持續向1成靠攏。

陳金萍表示，央行再度下修全年經濟成長率至1.46％，顯示景氣趨緩下，終端需求不振，雖然房市全年交易量縮態勢已確立，但近幾年建照、開工量仍處高檔，未來住宅新增供給量大增，新屋完工交屋也將陸續出現，將挹注交易量表現，第四季進入總統大選選戰開打，若整體政經局勢、政策環境變化大，後續房市仍可審慎期待，全年全台交易量仍有機會挑戰29萬棟。