看好選後高雄房市 鋭揚建設 3透天建案齊發

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高雄房市走勢尚未明朗，今年建商推案保守，不過對明年大選之後房市相對看好，鋭揚建築團隊將在明年5月一口氣推出三個透天建案並聯合銷售，包括25日動土的左營「鋭揚台積商城」、岡山「米樂商城」、橋頭案等三案，總銷金額雖然不大，但也預示房市明年更明朗。

鋭揚建築團隊董事長林聰麟25日指出，北高雄的大樓房價已從每坪40萬元起跳，且透天建案相當少見，因此今年5月以每坪19.34萬元、總價2.51億元標得的地上權建地1,298.63坪，決定興建46戶透天宅。

林聰麟表示，「鋭揚台積商城」鄰近有左營區蓮池潭風景區及半屏山自然園區，挾著高鐵左營站、台鐵新左營站與高捷紅線R16站的三鐵交會優勢，且鄰近國道10號，並可銜接國道1號鼎金交流道及國道3號，交通四通八達，緊密連結高雄都會核心路網。

「鋭揚台積商城」基地距離楠梓產業園區大約十分鐘車程，他說近期除近台積電園區的產業聚落優勢，在商圈機能上，也與左營新光三越相鄰，並近漢神巨蛋廣場，周邊又有左營大路商圈與哈囉市場。

林聰麟指，除鋭揚台積商城，還有位於岡山、總銷約11億元的「鋭揚米樂商城」及橋頭案，都規劃明年5月進場銷售，總銷合計約26億到27億元。

鋭揚建設董事長侯嘉璋表示，「鋭揚台積商城」為樓地板面積80坪的店面型透天，每棟2,588萬元，僅為同樣坪數的大樓房價7成。

他說，鋭揚過去已推出多個熱銷的地上權透天產品，此次推出「鋭揚台積商城」由於具市場差異性，對於想要在美術館特區購買50坪大樓買家，這樣的三代電梯大豪墅將更具吸引力。