台灣航空產值 攻四年新高

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我國近年航空產業產值

國機國造，加上疫後的航太業景氣開始復甦，航太產業的漢翔、亞航、長榮航太、駐龍等台廠，今年接單、業績亮麗，將推升今年台灣航空產業總產值，業者估，不僅可超過去年的1,089.12億元，甚至將創下2020年以來近四年新高。

台灣航空產業已建構相關民用及軍用航空產品的供應鏈體系，包括漢翔等台灣航太廠商，與波音、空中巴士、龐巴迪、奇異、勞斯萊斯、普惠（Pratt&Whitney）、史奈克瑪（Snecma）及漢威（Honeywell）等世界知名航太大廠，都已建立合作夥伴關係。

值得一提的是，美國奇異與法國賽峰集團，為研發與製造CFM56系列噴射發動機，各自出資50％，設立合資公司-CFM國際，已先後推出CFM 56發動機與新世代發動機CFM Leap，而Leap發動機品項包括1A、1B、1C，其中1A發動機安裝在空巴單走道A320neo飛機、1B發動機安裝在波音單走道飛機737MAX飛機，1C發動機安裝在中國商飛公司單走道C919飛機。

經濟部航太產業發展推動小組統計，台灣去年航空產業總產值達到1,089.12億元，年增10.64％，隨著全球航空運輸需求回升，國內航空產業已有逐漸復甦跡象。

航太廠商認為，今年度航空產業總產值，可望超越去年度約1,089.12億元，創近四年來新高，並有機會接近2019年度的1,339.99億元的水準。