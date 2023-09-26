CCE第二季表揚暨分享會 人氣旺

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CCE中華資金交易所第二季表揚大會暨分享會，9月23日於台中臻愛花園飯店舉行，來自全國25個分所，共810多位人員盛裝與會，活動在天天敬拜團的獻詩與禱告帶動下正式揭幕，整場人氣旺盛，場面歡騰。

CCE業務總部總經理陳怡彤致詞，感謝大家努力與付出，創造優異亮眼成績，期望能攜手努力，再登高峰。CCE非常重視學習，學習能改變思維與命運，貧窮與富有，成功很多法門來自學習，經營CCE成功的答案，就是「簡單相信」，相信就會喚醒自己的潛能，就能用自己的真心、真誠與真愛來經營CCE，就算不成功，但也離成功不遠了。

陳怡彤強調說，CCE特點是既安全又合法、有商標又有專利、有發票又有扣繳憑單，雖遭遇過多次困難，都迎刃而解，經歷市場打擊與司法的淬煉，最終都能通過考驗。CCE能夠如此成功的原因是，擁有「Ai系統」的專利，讓我們睡覺也能致富，此外，即使年紀大的長者，也可以來CCE工作賺錢，再創職涯第二春。

台中文心所襄理姚其義分享說，職業生涯中因逢SARS疫情、911恐攻等因素，遭遇多次留職停薪，卸職後又無再回職場的專長，直到加入CCE之後，讓他擁有幸福快樂的家庭與充滿希望的未來。

彰化員林經理黃淳維分享說，與朋友們多次實地了解後加入CCE，經過一年兩個月的時間，在CCE平台Ai系統的搓合下，從初期的33會，累積到150多會，讓她擁有被動收入與富麗人生。

經過一天緊湊且扎實的課程、見證與成功經驗分享，與會學員個個收獲滿滿，情緒上更充滿信心、希望與昂揚鬥志，在相互加油打氣歡樂氣氛下赴歸，並期待下次活動再度到來。