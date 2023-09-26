炘珈儀錶 SJ智能傳感系列上市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

歡慶成立25周年的炘珈企業有限公司（SJ炘珈儀錶），自1998年以來，即以儀錶、壓力錶、溫度計及智能型傳感器的專家自許，以「提供最佳解決方案」為企業經營第一目標，除提供儀錶銷售外，更提供全方位客製化服務，不論是大宗採購或是少量訂製，均可滿足客戶需求，迄今已服務過上千位客戶，自創「SJ」品牌的儀錶現已銷售至中、日、韓、越、菲等國家，並以亞洲為基礎，積極拓展全球服務據點，SJ炘珈儀錶期許能穩健進駐歐美，並有著放眼全球市場的野心。

奉行「承諾、共享、創新、卓越」核心價值的SJ炘珈儀錶，新近成功推出可提供更高生產效率、更全面安全性，並確保產品高品質及高可靠性的「SJ智能傳感系列」產品，該系列採用HARTR通訊技術，可在智能型現場儀錶和主機系統間提供數據傳輸，透過顯示和操作模組或HARTR介面，能實現現場或遠程控制系統對數據的觀測。

SJ炘珈儀錶表示，儀錶從來不僅是簡單的機械零件，它是許多自動化生產的關鍵、科技產業幕後的重要推手，優質的儀錶可以令人們有更好的生活品質與體驗，為持續精進品質，現已申請通過TUV、鄧白氏認證，產品檢驗流程符合ISO/IEC 17025品質管理系統，並獲得ILAC MRA國際相互承認實驗室精度認可，以及可追溯的NML中華民國國家度量衡標準及NIST美國國家標準的儀器校正測試。

此外，更在包裝及運送上訂定嚴格標準，確保產品能完好無缺送達客戶，並提供專業技術支援及完善售後服務，力求滿足每一位客戶的需求。

展望未來，SJ炘珈儀錶期許，能帶領臺灣的儀錶業，在國際市場貢獻卓越的產品及服務。