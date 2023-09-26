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推廣女性友善→獲航空、頂級汽車品牌支持

  • 工商時報 郭靜芝
●Relove全新推出「107酵萃TM蓬鬆控油淨化頭皮洗髮精」（上），首創跨界合作，全球第一間上天空私密保養品牌「台灣虎航聯名插卡」（下）。圖／捷醫國際提供
●Relove全新推出「107酵萃TM蓬鬆控油淨化頭皮洗髮精」（上），首創跨界合作，全球第一間上天空私密保養品牌「台灣虎航聯名插卡」（下）。圖／捷醫國際提供

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Relove致力於幫女生打造舒服又安全的友善環境，疫情趨緩迎來出國旅遊潮，不過出國旅遊容易因時差、舟車勞頓而沒辦法即時如廁或定時清潔，或因飯店泳池或溫泉設施水質不乾淨，導致私密處悶癢不舒服，Relove與MSC地中海郵輪聯名合作，也與台灣多家旅行社及度假酒店合作，包含博海旅行社、華泰旅遊、東南旅遊、老爺酒店、馥蘭朵酒店、馥森阪治等，共同推廣旅遊私密照護理念。更是華航貴賓室、華航諾富特飯店旅遊備品指定品牌，為女性旅客提供全方位呵護。

Relove積極推廣的「女性友善企業」計畫也獲得許多品牌支持，近日超前部署成為「第一間進入頂級汽車品牌展間的私密保養品牌」，在保時捷、Aston Martin、微風廣場、台北秀傳的海芙刀治療中心、北秀醫美健康管理診所及詩宓診所的女性友善洗手間可隨時取用Relove私密清潔濕紙巾，提供女生貼心小細節照顧。

今（2023）年下半年，Relove首度與老爺酒店集團共同舉辦「女力‧女勵」講座，「女力」是堅韌、細膩、不畏挑戰的精神，勵則有「奮發、振作、鼓舞」等意思，希望鼓舞每一個女生，三場講座分別於10月6日、10月27日及11月4日舉辦，將邀請女人迷執行長張瑋軒、柯夢波丹總編輯Mia Shen、知名藝人胡小禎分享女力相關主題，可上Relove社群了解講座報名詳細資訊。

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