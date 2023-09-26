玉山學術獎 助攻頂尖研究躍國際

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玉山銀行與臺大管理學院日前舉行2023「玉山學術獎」頒獎典禮，由臺大管理學院長胡星陽、玉山金控總經理陳茂欽共同頒獎，獲獎教授為財金系教授張晏誠、曾俊凱，共同發表於《The Review of Financial Studies》國際頂尖期刊。

陳茂欽表示，人才是國家競爭力的先行指標，有傑出的老師、頂尖的學術研究，才可以培育造就更多優秀的人才，玉山長期支持並推動國內管理領域接軌國際，與臺大、政大、清大、交大等11所國內頂尖大學合作成立玉山學術獎，鼓勵教授於世界頂尖管理期刊發表論文。自2010年玉山與臺大合作成立「玉山學術獎」以來，連續13年臺大每年都有老師獲獎，累計22位教授，共27篇著作，展現豐沛且源源不絕的研究能量。

臺大管理學院長胡星陽提到，要在頂尖學術期刊發表論文是非常困難且必須花費非常多時間的過程，老師們必須投入極大的心力並以最高標準來追求這份榮耀。感謝玉山學術獎長期支持臺大舉辦的各種活動，而玉山學術獎更為這些傑出教師提供良好鼓勵機制，一同為提升台灣國際競爭力而努力。

「玉山學術獎」累計已頒發74座獎項，獲獎領域涵蓋財務、會計、行銷、資訊管理、作業管理以及經濟領域，推動國內各管理領域研究與國際接軌，並展現頂尖學術研究具體成果。展望未來，玉山學術獎將持續發揮正向影響力，協助更多傑出教授站上國際舞台，讓世界看見台灣。