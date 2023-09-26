國際水週圓滿落幕 水利產業主題館 展台灣優勢

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2023年台灣國際水週「水利產業主題館」於9月22日圓滿落幕，三天展期吸引1,324位國內外買家參訪主題館，開發潛力國內外買主共290位，預估接獲訂單商機112萬美金。今年國際買主對於產品的詢問更熱切，顯見各國對水資源管理的需求與應用越趨強烈。

為推動水利產業的永續發展，經濟部水利署今年特別徵集22家國內頂尖的水利產業相關廠商，共同打造「台灣水利產業主題館」，展館涵蓋三大主題區包括「城鄉水智慧」、「永續水淨零」以及「新創水資源」，結合AIoT技術、智慧水管理、智慧監控、水質檢測、污水處理技術、都市下水道、淹水監測等多種不同類型產品，展現台灣整體水利產業優勢。

在此次展覽中，國際買主來自馬來西亞、瓜地馬拉、印尼、泰國、英國等多個國家，為「水利產業主題館」注入更多的國際視野。許多廠商與國際買主的洽談過程都進展得十分順利，展示了台灣水利產業的國際競爭力，我國業者的技術設備與解決方案也屢獲買主肯定。

水利署委託執行單位商研院表示，這次的展覽不僅深度展現了台灣整體水利產業的發展趨勢和國際競爭力，更為國內的水利產業廠商帶來了更多與國際市場接軌的機會，這對於整體產業的未來發展具有深遠的意義。

展望未來，台灣的水利產業將在國際合作和交流的推動下，持續提升其國際競爭力，並為全球的水資源管理和永續做出更多的貢獻。