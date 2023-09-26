KPMG攜新創 探討金融科技趨勢

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KPMG安侯建業聯合會計師事務所日前攜手中華開發創新加速器、金融科技創新園區舉辦的第十屆為期三天的「KPMG Startup Boot Camp：金融科技」，聚焦於金融科技應用趨勢，並邀請產學界專家進行分享。

KPMG安侯建業創新與新創服務團隊協同主持會計師簡思娟表示，從2023年第二季發表的《創投脈動》中觀察到全球大型後期投資交易仍舊相對冷清，但仍有例外包含總部位於美國的金融科技新創Stripe籌集68億美元、總部位於新加坡的快時尚零售新創Shein籌集20億美元、總部位於美國的人工智慧新創Inflection籌集13億美元。伴隨著生成式人工智慧技術引起關注，金管會提出「金融科技發展路徑圖2.0」的新計畫研擬，針對金融業應用AI的核心原則及指引，都讓新創企業看到一些機會，但是在投入前仍須關注規定及投資市場變化。

上海商銀數位金融處處長謝碧芬分享，金融場景應用應為金融科技新創產品中的其一服務，而非全部的服務範疇，CloudSpace不只是新創與上海商銀共創場域，還期待與新創公司成立敏捷式團隊加快數位副品牌之推動。

第十屆「KPMG Startup Boot Camp金融科技應用」最後一天的新創團隊路演活動，更邀請到五位創投及產業專家擔任講評人，依序是500 Global分析師李峻賢、Amazon Web Services BD Manager of AWS Startups鄭凱富、KPMG安侯企管副總李祖康、中華開發創新加速器彭政杰協理、金石新創投資副總經理曾怡璋，以及多家法人創投機構共襄盛舉，讓新創團隊充分展現自身實力，也與更多潛在投資人及合作夥伴交流。