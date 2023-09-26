淡海新地標 名軒海樂地落成

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麗寶集團旗下唯一上市公司名軒開發，史上最大開發案，淡海全新地標「名軒海樂地」7,600坪雕塑之森，集結中日八大藝術家創作，不但媲美北市藝術豪宅，開啟全新海灣渡假美學，也是全台唯一收藏國寶級藝術家李再鈐大師作品的社區。值得一提的是，負責銷售的綠堡機構董事長蔡季㚬是房地產業界少見的女董座，以柔軟角度細心服務每位客戶，為每一個人，找到最溫暖的住家，為每一間房，找到最幸福的故事。

綠堡機構董事長蔡季㚬2004年正式成立綠堡國際廣告行銷，在她睿智的領導及團隊成員努力的執行之下，贏得業主掌聲與信任，創下銷售百分百佳績的個案之後，公司不論在接案量及業績達成率上都保持在一定水平的成長，不斷開創全新格局，至今已售出超越820億案體、圓滿逾7,000戶以上家庭的購屋夢。

「名軒海樂地」由綠堡機構董事長蔡季㚬操盤銷售，此次結合麗寶集團的藝術創作，因麗寶集團深知藝術創作是城市的文化養分，以培育台灣年輕藝術家為使命，成立麗寶文化藝術基金會，長年舉辦國際雕塑雙年展，以彩雲藝術空間做為雕塑藝術作品的展覽。

麗寶文化藝術基金會執行長吳秋賢說，藝術品並不是在搶奪建築的風采，而是在強化建築的價值，「名軒海樂地」7,600坪雕塑之森的誕生，將「藝術即生活，生活即藝術」融入建築當中，期許用雕塑接軌世界，讓世界看見台灣的建築藝術文化。

名軒開發董事長吳泓瑩表示，看好淡江大橋完工後的補漲優勢，現在是最好的買點，「名軒海樂地」最引人入勝的20項飯店級公設，是許多已購客最讚許的休閒規畫，淡海室內唯一溫水游泳池、60多國情境高爾夫揮捍室、福容漁碼特約VIP招待所、lounge bar、男女健身房和三溫暖等，媲美頂級休閒健身俱樂部，打造出北台灣全齡渡假的指標飯店宅。