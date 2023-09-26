稽核專業校園推展 國際視野提升企業影響

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中華民國內部稽核協會為響應國際內部稽核協會（IIA）總會新的學生會員政策，昨（25）日舉辦「國際IIA學生會員優惠推廣說明會」，此次由本協會理事長黃允暐親自主持，並邀請了大學院校會計學系代表及四大會計師事務所共襄盛舉，包括臺大、政大、臺北大學、輔大、東吳大學系主任或教授，並有成大、中興、東華、北商大、淡大、東海等系主任採線上參與支持。

隨著企業經營環境的不斷演變，內部稽核專業也承擔更多的期望及責任，IIA是世界內部稽核專業領域的領導組織，為了使新世代優秀人才也能投入稽核專業重要工作，IIA規劃學生會員優惠方案，使學生及早接觸相關資源，並提供多項福利，如獲得國際稽核最新報告與風險資訊、電子版內部稽核季刊、國際證照CIA考試優惠、參加會員活動、參與訓練課程及購買協會出版書籍享有會員優惠價等。黃允暐理事長在會中也指出，隨著科技的進步和全球化的趨勢，內部稽核的專業已不再僅限於傳統的風險評估和流程控制。

現今的內部稽核需要涉及到數據分析、策略規劃，以及跨部門的合作等多個領域，這也意味著內部稽核人員需要具備更加廣泛的知識和技能。

各大學院校會計學系主任及四大會計師事務所也認為，除了教科書上的學習之外，很感謝該協會提供學習平台讓學生有更多見習機會，內部稽核專業的學習可以為學生提供更多元的職涯準備和更寬廣發展機會。這將更能增進內部稽核人員的專業，並為機構提升價值。