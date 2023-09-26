SOGO忠孝館日本京都展 登場

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SOGO忠孝館即日起至10月10日推出「日本京都展」，帶民眾探索千年古都京都的人氣甜點美食、傳統工藝及日本各地熱銷伴手禮，共集結近百家品牌、11家初登場、30樣新商品，輕鬆嘗遍京都的私房好味道。

有百年古都之稱的日本京都隱藏許多內行人才知道的甜點，且想到京都就絕對不可錯過任何抹茶類甜點，這次帶來京都百年老店文之助茶屋初登場「蕨餅」以及到京都絕對不能錯過的經典傳統點心八橋餅，另外，日本仙貝老店舖—宇治式部鄉「圓月仙貝綜合包」，也是仙貝控不能錯過的美食。

除了眾多京都必推的口袋名單外，這次日本展也再次匯集往年熱銷的口碑甜點伴手禮，重磅回歸讓饕客們一次滿載而歸。

日本展期間，9月26日至27日憑SOGO APP快樂購卡於忠孝館當日消費累積滿1,000元，就送「和風玉子燒煎鍋」，還有抽獎好康，浪漫京都抽抽樂、漫遊長崎抽抽樂。

9月26日至10月10日持快樂購卡於12F京都物產區（部分品牌除外），當日累積滿500元以上，有機會抽中最大獎「京都ASAI Hotel雙人住宿券2泊附早餐」：活動期間於12F長崎物產區當日累積消費滿500元以上，有機會抽中金賞大獎「台北－福岡雙人來回機票＋JR九州Rail Pass北九州版雙人份＋豪斯登堡Rotterdam Hotel一泊一食雙人房＋豪斯登堡2 Day Pass雙人份」。

適逢中秋、雙十雙周連假，忠孝館特別規劃許多精采日本體驗活動9月29日日本超人氣戰國武將出陣巡禮、9月30日島根縣觀光吉祥物—島根貓見面會、10月1、10日僑學校樂團勁舞表演、10月7日SOGO和服日等。

9月29日更特邀京都觀光大使許效舜，蒞臨現場擔任一日店長，分享京都吃喝玩樂的私房攻略，與民眾暢玩整個京都展。