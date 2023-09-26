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提升口腔肌力健康 優安互連 發表健康肌力贏家APP

  • 工商時報 簡立宗
●信安牙醫院長邱琬棋（左起）、典藏牙醫副院長陳怡君、優安互連總經理吳虹宜、康馨健管管理顧問管理師凱熙合力推廣口腔肌功能的重要性。圖／業者提供
●信安牙醫院長邱琬棋（左起）、典藏牙醫副院長陳怡君、優安互連總經理吳虹宜、康馨健管管理顧問管理師凱熙合力推廣口腔肌功能的重要性。圖／業者提供

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「所有健康都是從口開始」，口肌不佳肌肉退化，影響健康甚鉅。鑑此，優安互連結合典藏牙醫、康馨健管，日前在林口新創園舉辦「口腔智慧復能聯合記者會」，並同步發表「健康肌力贏家APP」，將AI智慧首度應用在口腔訓練，全面提升口腔肌力健康。

優安互連總經理吳虹宜開場表示，口腔問題牽動全身，從睡眠、呼吸到咀嚼及溝通。然而根據統計，在台灣有200多萬人有口腔衰弱問題；300萬人受到阻塞呼吸困擾，口腔衰弱往往就是失能的開始，更是影響孩童發育關鍵之一。

開發者典藏牙醫副院長陳怡君醫師在聯合記者會中提到，口腔衰弱造成長期的醫療負擔，從孩童到老年人都有不同的挑戰，如何從口腔預防，成為醫學關鍵行為，在台灣7成以上的孩童有口腔問題，希望能從AI科技找到更有效率的訓練方法。典藏牙醫也率先導入健康肌力贏家APP，在AI口腔賦能當醫界領頭羊。

信安牙醫院長邱琬棋醫師表示，AI做為口腔訓練是大勢所趨，信安今年也率先應用AI牙科治療，經由數位化的口腔肌肉訓練，讓枯燥及複雜的口腔訓練變得有趣。

「健康肌力贏家APP」，是一款結合遊戲、教學及AI偵測的訓練平台，將乏味的口腔訓練加入趣味、互動的元素，提升意願，這套訓練平台共有十項肌肉訓練項目，目前已近50醫院診所使用，後續巿場看好。

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