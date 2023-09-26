國泰10Y+金融債ETF 開募

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美國債券市場承壓，上周美國10年期公債殖利率觸及16年來新高，但由於美國9月PMI數據低於預期，自8月的50.2下降至50.1，為7個月來低點，顯示經濟成長動能轉弱，22日終場美國10年期公債殖利率下降6個基點（bps），收在4.43％。

儘管如此，殖利率仍在相對高位，法人建議，投資人可趁著難得的高殖利率時間點，布局便宜價位的債券ETF，如本周9月25-28日募集的國泰10Y+金融債ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）（00933B），放大投資收益。

據聯準會最新利率點陣圖顯示，年底前仍有升息1碼的空間，2024年利率預估中值為5.1％，意即2024年將啟動降息循環，有2碼的下行幅度，2025年、2026年也將分別降息5碼、4碼，3年合計共11碼。

國泰10Y+金融債ETF基金經理人鍾郁婕表示，債券殖利率與價格呈反向關係，待啟動降息循環後，債券價格有望反彈、資本利得空間可期。

影響價格彈升幅度的重點，則是存續期間，鍾郁婕說明，存續期間可用來衡量債券價格對利率的敏感度，存續期間數值愈大，代表債券價格對利率變化的敏感度愈高，也就是說，存續期間越長的債券，越能受惠於聯準會降息的利多。

以國泰10Y+金融債ETF為例，截至9月22日，追蹤指數的平均有效存續期間近12年，當利率下降1％，債券價格有機會上升約12％。

除了存續期間較長外，本周募集的00933B更以15元親民價、月月配且納入收益平準金兩大優勢，獲得初入債市的投資人青睞，紛紛提前卡位降息循環後的資本利得空間，且等待降息期間還有高息可領，一舉兩得。

相較其他公司債ETF動輒30、40元的價格，國泰10Y+金融債ETF募集價15元，價格親民好入手，就是為了讓更多人一同參與債市多頭契機。

國泰投信也聽見台灣人對高配息頻率的需求，00933B採取月月配息並加入收益平準金機制，提升配息穩健度，在每月領息花費的同時，還不會動到本金，相當適合追求安穩領息的退休族，或投資本金相對有限的小資族，9月28日前申購只要15元。

詳細基金訊息可參考國泰投信官網 (https://cathaysite.tw/46JAA8k )。