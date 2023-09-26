京元電、瑞儀等17檔投信認養 作帳行情倒數計時

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投信作帳倒數計時，25日買超台股32.09億元，增添台股多頭柴火，分析師建議，留意投信作帳股京元電子（2449）、瑞儀（6176）等持續偏多個股。

28日為投信季底績效的截止日，作帳倒數計時，鑑於投資人對於高股息ETF熱愛程度不減，如國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）等，統計光是8月一個月投資人在股票型ETF類型就淨增加520億資產規模，投信挾著手握龐大資金的底氣十足，持續買入台股，25日投信再買超32.09億元，為連38日買超，累計7月以來買超932億元，讓市場高度關注投信高持股的動態。

聯邦投信投資長吳裕良表示，根據近期拜訪電子業的訊息回饋，投信買不停電子股，主要還是回歸基本面，電子業有訂單作靠山，預估第四季電子業營運將會淡季不淡，甚至比第三季還高，整年度營運高峰落在第四季，靠得是AI伺服器需求強勁，帶動周邊的新建置及舊換新的商機，熱絡訂單將延續到2024年。考量全球景氣將擺脫低谷及投信壓寶台股的多頭趨勢，吳裕良建議投資人偏多看待第四季台股，尤其對電子業研究投入頗深的投信布局類股。

台股目前投信持股比例超過6％，同時近五個交易日買超的個股，依序有京元電子、瑞儀、欣銓、台燿、大聯大、致伸、啟碁、頎邦、至上、合晶、精成科、力成、宏碁、聯強、健鼎、聯陽、定穎投控等個股。

元富投顧總經理鄭文賢表示，投信偏愛個股以高股息電子股、蘋果iPhone15供應鏈、AI伺服器供應鏈、IC通路等為主。

PCB廠定穎投控25日收在漲停價74元，上周股價曾經隨著台股重挫而劇烈波動，25日投信力挺，25日買超890張，連兩日買超，持股升至7.11％，主要壓寶定穎投控在車用HDI（高密度連接板）成功進入電動車供應鏈。網通廠啟碁將受惠於美國網路基礎建設、低軌衛星用戶數持續增加、打入電動車（EV）市場減少燃油車衰退帶來的影響，搭配軟體附加價值提升及工廠利用率提升下，拉升毛利率及獲利。