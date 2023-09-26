Q4看旺 科技股仍是主力

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

市場分析：25日指數震盪走高，以電子、資訊、汽車及生技等類股領漲，指數終場大盤上揚107.75點收高16,452.23點。第三季即將結束，由於電子業旺季不旺、剛好行情遇到AI股漲多拉回整理，使得大盤高檔震盪。

迎接第四季來臨，市場認為儘管美國聯準會還有一次升息機會，但台股利多的訊息多於利空，預料第四季科技電子產業有望受到庫存已經調整完畢，AI伺服器出貨開始和蘋果i15訂單銷售量帶動周邊供應鏈出貨營收成長，可望重新迎接向上行情，挑戰前波高點。

觀盤重點：

就總體經濟面而言，美國Fed維持政策利率於5.25～5.5％，點陣圖顯示今年底前可能再升息一次，明年底政策利率5.1％，高於6月時預測的4.6％。美國財政部長葉倫表示，尚未看到美國經濟陷入低迷跡象，但若政府關門恐導致經濟成長放緩。後續仍有景氣不確定性、景氣下行風險仍存、信用疑慮偏升，但不認為明年會很快轉為降息。

台灣產業基本面，利多方向有美元走強，相對出口廠商獲利可望拉升、電子股庫存去化已經告一段落，第四季可望恢復出貨需求；以AI主流族群來看，從9月開始AI晶片和產能已陸續開出，法人對即將公布的9月營收、季報預期較偏向正面，上升動能甚至有望延續至明年第一季。投資人還需要留意有關企業緊縮資本支出及中美地緣政治風險，適度重新調整持股，逢低布局且分散平衡操作。

投資建議：

第四季市場上利多消息多於利空消息，大盤預計有機會整理後會再重新向上。

首先，美元強勢表現勝過新興市場貨幣，這樣的狀況使得台灣出口廠商有優勢，加上電子業前三季庫存消化見到成效，過去第三季是耶誕假期出貨旺季，但今年卻旺季不旺，預計將有遞延效應至第四季增加出貨的現象。

此外，有關AI伺服器之前認為預期表現佳，目前已確認狀況是每季訂單需求將逐漸上升，帶動明年供應鏈的相關廠商營收成長，今年9月後出貨大幅增加，確定之前高成長性的預期無誤；而蘋果新機iPhone 15新品效應帶動銷售成長，預期新款手機仍提高周邊營收成長，另由於微軟Win 11改版，也有機會帶動周邊軟體APP的同步更新需求增加。

第四季看好四大方向為：1.電子類半導體的晶圓代工、IC設計、先進封裝、記憶體；2.電腦周邊的伺服器、PCB、散熱、交換器、智慧手機；3.電動車的車用電、光通訊及汽車零組件4.其他非電子類，如電機機械、軍工及能源類股，因11月中旬前又面臨第三季財報公布，建議可觀察訊息，逢低進場布局績優股。