啟碁 下半年營運季季高

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網通大廠啟碁（6285）下半年來營運持續加溫，8月營收寫新高後，市場法人預期第三季營收可望寫單季新高，同時由於第四季在產品企業端市占提升、南科S3廠啟用及充電椿產品開始出貨，三大營運貢獻拉抬下，第四季營收可望在第三季之後，連創單季營收新高。

啟碁是國內受惠低軌衛星商機的重要廠商之一，該公司受惠低軌衛星用戶數持續成長，是推看該公司在低軌衛星相關營收今年大幅成長的主要原因，且根據媒體報導，SpaceX 高層Jonathan Hofeller表示，現在Starlink用戶數已遠超過5月公告的150萬戶，用戶數提升將帶動用戶端設備需求，因此市場法人預估，低軌衛星占啟碁去（2022）年營收僅個位數，今年在用戶數大量成長下營收將翻倍成長，營收占比將逾10％。

此外市場法人也指出，近期SpaceX加快衛星發射速度，提升用戶聯網速度、品質，預期將持續吸引新用戶加入，明（2024）年啟碁低軌衛星產品應能維持成長。

法人指出，近年來受惠於全球不少國家積極進行網路基礎建設，產業趨勢正向，預期啟碁將持續受惠於美國網路基礎建設以及低軌衛星用戶數持續增加，同時該公司在企業端市占率持續提升，南科S3廠也開始啟用都對營運成長有實質貢獻。