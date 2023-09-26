記憶體起漲 華邦電、南亞科吃補

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國際原廠減產效應顯現，下游積極補庫存，8月開始，記憶體價量齊揚；業者預期，原廠庫存消化速度加快，目前已經來到10周，一旦降至8周以下，將是健康水準，這波漲價可能是記憶體回到正向循環的起點，華邦電（2344）、南亞科（2408）等後市可望受惠。

根據法人對供應鏈訪查，目前兩大韓廠記憶體庫存水準約10周，較2023年上半年的高峰20周以上，已出現明顯下降，其中，DRAM庫存去化狀況較佳，

兩大韓廠近期法說會中皆預期，2023年第三季DRAM位元出貨量，將季增雙位數以上。目前 DRAM谷底已過且庫存正趨於健康，預期後續產業將逐季復甦。

不過業者分析，年初到現在原廠喊漲價已喊好幾次，雖有拉升報價，但下游沒有什麼成交，市場需求平平。

好在原廠減產的效益逐漸顯現，下游開始積極補庫存，自8月開始，記憶體價量齊揚，預期原廠庫存消化速度也加快。

從價格來看，8月NAND價格先漲，DRAM接續上漲。DDR5因為量少，且資料中心需求帶動出貨量增，自7月開始上漲。

DDR4市場上庫存最多，直至8月底才開始有漲價跡象；DDR3則因為原廠已沒有生產，雖然需求少，但供給更少，因此，漲幅最為明顯。

業者估計，原廠減產的效果，大約需要兩季才會反映在報價上，近期市場漲價，主要是反映上半年減產。至於今年下半年減產，則預期時間點於明年上半年，會在價格上再次反映一波。

就需求面來看，原廠先前第一波減產，對市場需求產生短期刺激效果，但因為成交量不大，庫存還是很多，報價又繼續下跌。

原廠第二次及第三減產，則看到成交量上升，減產效益逐漸顯現，原廠庫存消化速度也增快，預期記憶體供需結構，將朝向正向方向發展。