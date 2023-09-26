遠傳孵小金雞 博弘第一優先

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遠傳電信（4904）孵小金雞闊大步，遠傳旗下現有八家子公司，其中，遠傳發展太陽能的旭天能源、提供雲端服務的博弘、及資安解決方案供應商數聯資安，被視為遠傳積極壯大的三家子公司，遠傳總經理井琪日昨表示，博弘已公開發行，未來將成為旗下第一隻小金雞。

至於遠傳所成立的新創加速器近兩年來已累積扶植37家新創，同時遠傳亦已投資入股多家新創團隊，井琪強調，轉投資的新創團隊未來是否成為遠傳小金雞？首先得先評估是否擴大注資至一定比重，目前仍以扶植遠傳子公司博弘為第一優先。

遠傳旗下子公司包括通路商全虹企業、德誼數位、遠時數位科技、數聯資安、旭天能源、博弘雲端、遠傳保險代理人、客服公司遠欣。

其中，博弘雲端科技及其子公司宏庭科技分別為亞馬遜雲端服務（Amazon Web Services）、Google Cloud Platform、Microsoft Azure、Alibaba Cloud 之大中華區最高等級代理商，主要提供雲端服務，並已啟動海外市場布局中。

旭天能源是國內少數能源管理平台應用服務提供者，與遠傳及太陽能、儲能電池製造商共同組成新世代能源 管理平台，也為愛買、大遠百、遠東新等關係企業、遠傳電信大樓建置太陽能。

數聯資安於2004年12月，由數位聯合電信公司（Seednet）投資成立，2009年成為遠傳電信100％子公司，主要業務為提供資通安全解決方案，搭上全球高度重視資安防護順風車，近年業績亦邁開大步。數聯資安2022年營收逾5億元，每股稅後純益（EPS）超過1元， 2023年展望樂觀，營收將近6億元，EPS挑戰2元。

另外，遠傳新經濟營收近年大幅成長，有賴於friDay購物電子商務營收持續成長，遠傳friDay影音亦連續三年蟬聯本土OTT平台使用率冠軍，其中，friDay購物是由遠時數位科技公司所打造的電商平台，遠時數位成立於2017年，由時間軸科技與亞東電子商務合併而成。