美需求增溫 汽零廠營運唱旺

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北美汽車零件供應廠業績

美國汽車工人聯合會（UAW）罷工未歇，國內汽車零件廠密切關注，不過根據法人出具最新報告分析，若罷工加劇、擴大至三大汽車品牌的所有美國工廠，新車銷售將因而減少，推升舊車、二手車需求，將提振台系AM（售後維修）汽車零件供應商，包括東陽（1319）、堤維西（1522）、帝寶（6605）等廠業績。

今年第三季AM零件廠已迎來史上最強淡季，隨著即將進入第四季傳統旺季，今年原就有美國產險公司State Farm擴大採用AM件效益繼續顯現，加上美國汽車工人罷工影響當地新車市場，兩大有利因素下，更可望帶出旺季更旺效益。

目前美國三大車廠包含通用、福特、斯特蘭提斯（STELLANTIS），因勞資雙方就加薪議題尚無共事的情況下，共導致三大品牌的三個廠罷工，據悉三生產基地主要生產皮卡車，而切入其零件供應鏈的台廠，主要需求來自於一般乘用車，因此目前業績並沒有太大影響。

不過，由於三大品牌在美國年產能分別達181萬、197萬及111萬輛，約占美國整體汽車產能的46％，且美國新車內銷比達60％，若罷工繼續擴大，美國新車銷售勢必減少，報告因此認為，罷工將有利於二手車需求、提高舊車滲透率。

因此包括東陽、堤維西、帝寶等AM汽零族群，法人皆樂觀，第四季業績皆可望挑戰單季最高峰。

以東陽為例，受惠淡季不淡及美元匯率走強等挹注，8月稅前盈餘4.27億元，創史上單月最賺紀錄；累計前八月稅前盈餘23.54億元、年增29％，每股稅前盈餘3.92元。

法人看好，隨第四季進入旺季，東陽今年除營收衝高，亦篤定創歷年最佳獲利成績，報告也維持「買進」評等，目標價98元。

另如堤維西8月營收突破18億元，創單月新高紀錄，累計前八月營收128.04億元，亦改寫同期新高。

事實上，除AM廠滲透率可望更為提升推升旺季更旺，法人報告認為，若美國三大車廠罷工加劇，也有助於特斯拉在美國的市占率提升，因特斯拉不屬於UAW成員，在美國產能市占率約7％，若市占擴大，屬特斯拉供應鏈當中的東陽、和大（1536）、智伸科（4551）及聯嘉（6288）等廠亦可受惠。