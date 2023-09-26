內、外銷亮麗 東洋業績添翼

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東洋近年營運

東洋（4105）總經理侯靜蘭25日在法說會中表示，隨著流感疫苗開打，治膽道癌Pemazyre、肺癌Gavreto藥品、抗生素銷售穩定成長，外銷美國的市場微脂體兩性黴素學名藥Lipo-AB銷售增加，整體業績成長動能將延續至明年。法人估，東洋明年營收將持續雙位數成長，毛利率60％為低標。

東洋今年前八月營收32.74億元、年增9.24％，稅後純益7.78億元、年增約12％，EPS為3.13元。

侯靜蘭表示，今年內外銷市場都有不錯的成長力道！雖然東洋流感公費疫苗今年拿到採購額逾86萬劑，占總採購量的12.4％，占比不如去年，但自費疫苗銷售則呈現成長，且今年新增佐劑流感疫苗，也為業績添動能。

另外，東洋癌症事業體除頭頸癌、大腸癌、胃腸道癌、胰臟癌、膽管癌、血液癌外，未來將著重在乳癌跟肺炎的布局，目前膽道癌新藥Pemazyre，5月1日已獲健保給付，肺癌則規劃兩年內有新產品推出。

重症醫療事業中，除既有麻醉藥產品有望取得全身麻醉新適應症藥證外，積極布局的抗生素，上半年業績已有20％的成長，三年內可望還有三個抗生素品項上市。

外銷市場中，東洋微脂體兩性黴素學名藥Lipo-AB今年初在美展開銷售，由於是美國第二款上市的學名藥，目前銷售進展順利，預期明年業績有望挑戰新高。另外，今年底前紐澳與南美市場可望上市；歐洲市場合約則已完成簽約，若一切順利，Lipo-AB最快2025年在歐洲上市。

東洋財務長張國江表示，Lipo-AB營收認列是採分潤方式，今年上半年尚未有分潤收入，正在與合作夥伴比對銷售數據，除了有助營收成長外，也將優化整體毛利率表現。法人表示，東洋受惠產品組合優化，內外銷市場成長強勁，第四季毛利率將優於過去兩年，成長動能將延續至明年，明年全年營收有望維持雙位數成長，且毛利率將高於60％。