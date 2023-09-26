中鋼 前八月出貨量年減13.44%

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今年來鋼市不佳，中鋼（2002）出貨受影響，累計前八月出貨量517.4萬噸、年減13.44％，不過內外銷比例逐漸拉近，尤其對歐洲、日本輸出增幅較明顯，凸顯中鋼開拓國外市場多有斬獲。中鋼認為，大陸、歐美及國內都有利多消息，樂觀接下來鋼市將逐漸回溫。

今年上半年鋼鐵市場市況不佳，中鋼集團出貨量也跟著縮水，前八月中鋼及中龍的出貨量為741.4萬噸、年減11.12％；若只看中鋼前八月出貨量517.4萬噸、年減13.44％。

中鋼各種產品當中，以棒線出貨衰退較明顯。根據中鋼資料，上半年棒線占整體出貨量的18.8％，年減3.8個百分點，業界人士指出，今年包括螺絲業在內的下游產業，遭逢比金融海嘯更嚴重的蕭條期，棒線的出貨量減少也是意料中的事。

不過中鋼在拓展海外市場部分，則取得了一定的成績；上半年中鋼內銷203萬噸、占比52.79％，外銷183萬噸、占比47.51％，相較去年同期內外銷占比分別為62.15％、37.85％，今年外銷比明顯增加。

中鋼指出，目前鋼品外銷以歐洲最多、占比達30.6％，第二名則是東南亞的25％，其他分別是日本的16.6％、大陸9.2％、其他地區18.6％。其中對大陸出口量衰退5.2％、東南亞少了4％，但日本增加3.1％，歐洲加其他地區則增加6.25％，外銷推進對中鋼上半年銷售貢獻度最大。

對接下來鋼鐵市場發展，中鋼認為大陸推出振興房市政策，可有效管控並降低房市外溢風險，此外大陸的遞延需求逐漸釋出，對基建、新能源車、家電等提出振興方案，可望推進充電樁與建設城市停車設施，未來用鋼需求可期。而大陸預期性減產將轉為實質性減產，有助減緩現階段市場供需失衡。

在美國方面，升息衝擊逐漸淡化，美國經濟優於預期，歐美升息循環也進入尾聲，台灣則預期第四季中後段製造業庫存調整完畢，出口表現可望回溫。