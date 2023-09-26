聲寶 加速推進龜山物流園區開發

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家電廠聲寶（1604）25日召開法說會，宣布龜山舊廠3.7萬坪土地預計分三至四期開發為物流園區，全案可興建總樓地板面積5萬多坪，其中第一期A區物流廠區工程預計第四季動工後，2025年第二季開始有租金收入，目前已經有租客表達高度興趣。聲寶估全區開發完成後，每年最高可有6億元租金收入。

聲寶龜山物流園區第一期A區土地4,000坪、樓地板面積3,600建坪，據了解，該潛在客戶國際物流公司，目前主要是配合該客戶需求設計物儲，期望第四季工程開工後，雙方也能完成簽約，預計明年第四季完工。

聲寶指出，物流園區目標租金每坪1,000元，隨著冰箱產線陸續遷至台南廠，未來將陸續分期分區開發為樓高二層的物流倉儲建物，而容積未使用完的部分，條件較佳的區塊，可興建廠辦出租或出售，估計全區全數開發完成後，每年最高可有6億元租金收入。

聲寶子公司東源物流旗下的桃園龜山區頂湖五街土地案，預計今年10月26日進行公開標售，底價約13億元，聲寶表示，以近期爭鮮向大宇紡織購買工業地的成交單價站上4字頭來看，樂觀東源物流的土地標售不至於流標。

至於土城開發案方面，聲寶指出，公共設施將於第四季完工、年底前移交新北市政府；住宅區土地則規劃為12層樓飯店式樂齡住宅，共有116戶套房，預計2026年第四季取得使用執照、2027年第二季完工。