完工潮加持 潤隆、興富發 明年業績有底氣

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潤隆（1808）、興富發（2542）雙雙將在26日除權息，潤隆將配息0.6元，興富發則配息0.5元、配股1元。兩家公司展望明年，可望雙雙有完工潮助攻，業績展望將展現續航力。

潤隆經去年低潮期之後，今年業績大豐收，基隆造鎮案「新橫濱」為最大主力，其中「上野區A區」總銷25.59億元今年跨年度持續入帳，接著總銷81億元的「星野區」、112億元的桃園「國家大院」加入交屋行列，推升上半年稅後純益達22.09億元、EPS達4.9元，業績三級跳。

潤隆下半年有總銷86.25億元的「竹科潤隆」、38.44億元的「樹禾苑」、86.28億元的「夢悅城」陸續交屋，可望推升第三季營收挑戰百億元大關。

法人樂觀潤隆全年有望首度賺進一股本，明年更將有總銷約230億元的三大新案完工，業績可望持續高水準演出。

與富發今年預計會完工交屋及持續跨年度認列的新案，包括有「TOP環球經貿中心」、「站前新銳」、「夢幻誠」等三筆，上半年EPS達0.94元、優於去年同期的0.7元；累計前八月營收285.83億元、年增2.07倍。儘管部分新案工期將遞延到明年，但在潤隆貢獻業績獲利下，市場預期下半年興富發稅後純益仍有持續衝高的空間。

法人估計，興富發在新案遞延至明年完工效應下，明年完工量有機會超過300億元，再加上潤隆的業績回饋，全年業績可望明顯彈升。