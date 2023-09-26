科嘉 MiniLED背光今年收成

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薄膜觸控開關（MTS）廠科嘉-KY（5215）董事長林志峰表示，IT市場嚴峻，下半年市場狀況沒有很好，公司設法在訂單有限的情況之下把內部管控做好，維持獲利水準。今年MiniLED背光鍵盤進入收割期，隨著品牌客戶放量出貨，上半年營收貢獻約6％，下半年出貨逐月成長。

林志峰表示，公司成立50年，近年從薄膜按鍵開關MTS以外也逐漸拓展應用領域，成立了光學事業部做MiniLED背光模組，花了五年～六年時間，去年開始通過客戶認證出貨，今年又加入美系筆電品牌客戶，帶動MiniLED背光模組的營收有大幅提升，上半年營收貢獻達到6％。MiniLED應用在鍵盤，科嘉-KY是以薄膜搭配銀漿印刷，把MiniLED放在上面，更有成本競爭力。MiniLED背光模組省電80％以上、而且更輕薄，看好未來成長動能，公司也持續拓展其他應用。

下半年產業展望保守，林志峰表示，整體PC市場嚴峻，先前有庫存問題，雖然庫存逐漸去化，但是市場狀況沒有很好，大多是急單和短單，市場還沒有回到過去水準。疫情紅利過去，內部持續努力，大幅提升自動化、減少用工人數，三年～四年前員工人數6,000人，現在降到2,000多人，而產出不變。公司盡可能把管理做好、服務客戶，在訂單有限的情況之下把內部管控做好、減少費用。

科嘉-KY薄膜觸控開關在鍵盤領域市占率高、大約是25％～35％，公司致力於重點高階客戶開發，不特別衝刺市占率，爭取價值型客戶。非鍵盤領域，如醫療、車用等市占率還低，未來還有很大發展空間。過去幾年努力之下，跨進了醫療產業，包括血糖測試片、健康監測貼片，也做一些醫美面膜，都是新應用。車用方面，已經成功拿下電動機車開關零組件，期望從機車跨到汽車的座椅監測、安全氣囊作動的監測等等。

科嘉-KY去年完成有兩個股權交易案，入股重慶瑞福德、百傑，藉此切入銀漿代工、疏水劑等領域，成為集團的材料事業部門，除了集團內部使用之外，這些材料也對外銷售。預期光學和材料領域未來幾年會有顯著成果。