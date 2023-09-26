家登Q3營收 有望攀今年新高

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半導體載具廠家登（3680）下半年以來單月營收加溫，第三季營收可望優於上季，也有望登上今年新高；同時市場法人看好晶圓廠客戶明年N3E正式量產後，家登在先進製程產品出貨及產品單價可望較今年提升，明年營運將持續保持成長動能。

家登第二季合併營收9.77億元，年減8.26％，寫下近七季來單季低點，主因客戶庫存調整、產品結構改變影響，不過，進入下半年以後，市況出現緩步回升，家登下半年營收逐漸回神，以7、8月營收來看，分別寫下近四個月及近五個月新高，明顯擺脫第二季谷底，法人看好，家登第三季營收可望繳出優於上季表現，甚至挑戰首季營收水準。

家登今年營運雖受半導體產業修正影響，但過去幾年該公司全年營收、獲利均展現優於同業的成長動能，其中，推升營運成長的主要力道來自大中華市場晶圓和光罩傳載解決方案，而前開式晶圓傳送盒（FOUP）目前台灣、中國客戶貢獻各半，並持續爭取海外客戶新單，家登近年也積極進行海外布局，市場法人看好未來貢獻。

目前半導體業界多預期，產業回升快則明年第一季，最慢明年第二季之後，應可望顯著擺脫目前低檔，法人也預期，隨先進光罩載具恢復正常出貨，有望挹注營運表現，預期本季營收有機會優於前二季，獲利也將較前季回升。

展望後市，家登旗下先進光罩載具、前開式晶圓傳載盒（FOUP）兩大產品線受法人樂估長期需求看俏。其中，重要客戶的晶圓廠N3E製程明（2024）年正式量產後，有望採用第二代先進光罩載具，有利於貢獻出貨單價提升優於今年，而FOUP則受中國去美化趨勢，公司也為此大擴產能，隨新產能開出，明年營運有望維持成長。