臻鼎子公司 鵬鼎撤銷A股募資

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臻鼎-KY（4958）旗下子公司鵬鼎原計劃在今年發行非公開發行（private placement）A股股票。不過由於全球景氣不佳、陸股疲弱，董事會通過撤銷募資案

鵬鼎先前規劃發行非公開發行A股股票，發行股數低於1.5億股且募集約人民幣40億元，估將在2023年中完成發行，資金主要用途包含淮安第三園區的高階HDI及SLP擴產、淮安第一園區的汽車板及伺服器板擴產、數位轉型升級與充實營運資金。不過籌資計畫延後，25日董事會更通過撤銷募資案。

公司表示，考量目前大陸資本市場情況，董事會通過先取消鵬鼎現金增資募資案，後續再視市況評估。

臻鼎先前法說會中針對PCB市況指出，產業在上半年落底、下半年逐步回溫，此波市場下修主要原因在於客戶高庫存，不過，ABF市場在部份應用上仍銷售暢旺，例如AI、HPC等整體應用在年底有望觸底回升。

PCB產業積極拓展東南亞布局，鵬鼎日前公告泰國生產基地投資金額約2.5億美元，初期投資約為3,150萬美元（相當於新台幣10.1億元），主要用於設立泰國子公司等事項。為提高在泰國的投資效率，泰國子公司擬由公司100％持股子公司Avary Singapore Private Limited與泰國Saha Group共同合資設立。