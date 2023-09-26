台股獲美投資大咖肯定

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今年來證交所重要海外引資活動

臺灣證券交易所美東拜會行程日前結束，證交所指出，此行除介紹臺灣股市基本面韌性、高殖利率等優勢，以及ESG生態系、碳權交易、創新板等未來業務發展亮點外，對投資者極感興趣的友善投資環境相關措施，如單一保管銀行、外資登記作業簡化等議題釋疑，以強化投資信心。

證交所日前結束美東拜會行程，此次拜會機構種類多元，計拜訪二家交易所、一家保管結算機構、二家指數公司、五家大型基金及資產管理公司、四家保管機構、二家潛在大型投資機構、一家投票顧問公司及一家投資銀行等計18家機構。

會後各重要機構投資者紛紛對臺灣總體基本面實力與臺股發展潛力，表達正面回應，並對於主管機關與證交所主動拜訪，傾聽投資人意見、積極回應說明重要關注議題，給予高度肯定。

外資在臺股市場扮演舉足輕重角色，證交所統計，截至2022年底止，外資持有臺股市值比重中，有高達41％來自美國，是最主要國家，證期局局長張振山及證交所董事長林修銘等一行人，9月中旬分別於紐約及波士頓與多家重量級機構投資者展開一連串會談，深入探討臺股市場發展與投資優勢。

證交所此次仍規劃一對一拜會重要投資人，目的在於向美國機構投資者更新我國證券市場重要資訊，介紹臺股優勢和發展情況，提高投資臺灣股市的興趣，並對關注問題積極回應，以加強對臺灣市場信心，蒐集對我國資本市場建言。

針對臺灣股市基本面，證交所代表在會議中除詳細介紹上市公司營收及獲利表現穩健，殖利率在全球排名前段班外，近期並新增ESG生態系、碳權交易所、創新板、調整新增產業分類等發展重點，強調臺灣股市的重要性與投資價值。證交所表示，經說明相關重要議題目前最新進展，以及交流未來發展可能性後，將有助於適時化解國際投資人疑慮，增強對我國資本市場投資信心。

證交所也針對8月7日甫開幕的臺灣碳權交易所進行介紹，主要營運項目包括國內碳權交易、國外碳權交易、碳諮詢與教育訓練，期能建置公平、效率及公開的交易平台，因應供應鏈減碳及企業碳中和需求。

證交所指出，此行大多數重要機構投資者，對於我國發展ESG不遺餘力，以及今年積極成立碳權交易所等表達肯定，也對未來進一步提供碳權交易表達高度興趣。