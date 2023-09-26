證交所 明年前進歐洲引資

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面對外資反映多次的資金提前到位議題，臺灣證券交易所日前美東行向外資機構表示，已有優化方案。證交所海外引資馬不停蹄，接下來規劃明（113）年將前進歐洲，行銷臺股優勢。

證交所期望明年前進歐洲，持續向國際市場重要投資人及參與者，傳達臺灣市場的投資利基，並廣納對臺灣市場發展意見，期望透過一系列的全球拜會與行銷宣傳，讓全球機構投資者更了解臺灣資本市場優勢與韌性。

打造外資友善投資環境是證交所今年的工作重點，為提升在臺灣友善投資體驗，證交所今年更先後赴新加坡、日本及美東拜會重要外國機構投資者。面對外資反應的制度問題，積極修正相關規章及解決問題，外資反映多次的資金提前到位議題，證交所強調也有優化方案。

今年來證交所積極展開海外引資，基於上半年蒐集新加坡及日本機構投資者的市場建言，以及彙整此次美東拜會18家機構關切的議題與意見回饋，證交所更主動積極回應臺股外匯管制、單一保管銀行、外資登記作業簡化、資金提前到位、MSCI升等、T＋1交割週期等議題。

證交所指出，此次美東拜訪行程除拜會18家機構之外，董事長林修銘也接受數家外國知名媒體採訪，暢談臺股資本市場新亮點，此次訪問不僅提供了一個平台，使證交所能夠分享最新的資本市場措施和政策，還對外傳達了臺灣積極參與全球金融市場的意願，以及致力於提供穩健、透明和具有競爭力的投資環境的承諾。