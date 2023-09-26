電機股新兵 大井泵浦報到

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大井泵浦近年財報

大井泵浦（6982）28日將以每股36元登錄興櫃，預計明年4月申請轉上櫃。大井泵浦董事長黃景豐表示，大井泵浦結合國內電子大廠技術，計畫切入伺服器散熱（液冷）循環系統，也布局電動車快充充電樁散熱系統。

大井泵浦25日舉辦興櫃前法說會。大井泵浦主要業務為生產家用泵浦、工業用泵浦等產品，在國內民生水泵市場居龍頭地位，設備產品應用在空調冷卻、液體輸送等領域，日立、台達電（2308）、東台（4526）、永進等廠商都是主要客戶。

大井泵浦上半年家用泵浦營收占比從去年的69％提高至74％，工業用泵浦由去年的28％降至24％。資本額3.53億元，2021年合併營收13.91億元、本期淨利0.76億元；去年合併營收13.93億元，本期淨利0.77億元，EPS為2.55元。上半年合併營收7.14億元、本期淨利0.52億元，EPS從去年同期的2.01元降為1.42元。今年前八月合併營收近9.35億元，年減2.38％。

大井泵浦主管表示，雖前八月營收衰退，但9月出貨增加，將能彌補7、8月衰退部分，下半年營運向來是旺季，樂觀第四季營運可彌補第三季下滑缺口，期望全年營收獲利都優於去年。

大井泵浦董事長黃景豐表示，公司近年積極投入跨應用領域的產品研發、系統整合及AIoT應用，並結合國內電子大廠技術，投入電動車快充充電樁散熱系統和伺服器冷卻方案，看好熱傳導、電動車、人工智慧物聯網、建築資訊模型等科技泵浦新應用。

黃景豐指出，大井泵浦在台灣設有新北三芝、高雄路竹正義等二生產基地，於大陸設有蘇州廠。

大井泵浦今年5月新建高雄路竹環球廠，預計2025年完工啟用，將引進智慧化製程及高附加價值產品線，透過IoT將產線數據分析利用，導入自動倉儲系統，優化產能及存貨管理效率，投資約10億元。