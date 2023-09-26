調整策略奏效 協易機H2拚持平

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台灣工具機業下半年營運普遍旺季不旺，部分廠家業績甚至比上半年還差，沖床廠協易機（4533）因在疫情期間調整策略，提升德國、瑞典等國高階家電營收比重策略奏效，目前在手訂單維持至少20億元，獲利逆勢成長，且為反映原物料及運費上漲，產品報價調漲3～5％，預期下半年營運將與上半年持平。

協易機上半年合併營收18.61億元，營業利益1.61億元，稅後純益1.81億元，EPS由去年同期的0.05元大增至1.14元，創同期新高。

協易機副總經理李丞偉25日在法說會前受訪表示，因應全球汽車庫存居高不下的趨勢，協易機加強打入德國Bosch及Miele、瑞典伊萊克斯、日本及美國高階家電品牌一階或二階供應商的供應鏈體系，將家電產業營收占比從原先的10％增加至30％，汽車產業營收占比由60％降至50％。

尤其，歐盟10月起實施碳盤查，2026年開始實施碳稅，節能減碳成客戶採購設備的重要考量，協易機開發出省電的伺服沖床，可省電四分之一至二分之一，高階家電廠擴充產能可改用伺服沖床，這也是協易機歐洲、美國及日本市場持續成長，東南亞市場微幅成長的主因。協易機預期，未來五～十年高階家電設備年需求增加5～10％。

李丞偉坦言，目前景氣糟透了，感覺比2008年金融海嘯更嚴重，預期明年4～6月將是這波景氣谷底，明年下半年景氣會逐漸好轉，2025年才會回到2019年前水準。