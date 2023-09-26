外資淨空單 降為5,037口

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國聯準會（Fed）持續唱鷹，台股25日仍開平走高，終場上漲107點收16,452點，台指期同步走揚，上漲120點至16,464點，期現貨正價差擴至11.77點。法人認為，加權指數維持反彈走勢，但上方仍有均線反壓，在確認站穩半年線之前，短線建議先保守看待後市。

加權指數25日在半導體及IC設計等族群帶動，加上傳產族群的汽車、生技醫療等族群助攻，一度漲逾百點逼近半年線大關，盤面上蘋概股的PCE族群獲資金挹注，金像電（2368）、精成科等漲幅都在4％之上，電子權值股的台積電、聯電、聯發科強勢反彈。

籌碼動向上，現貨部分，三大法人賣超9.24億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,670口至3,917口，其中，外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少5,576口至5,037口；十大交易人中的特定法人全月台指期淨空單減少4,545口至8,464口。

永豐期貨表示，選擇權未平倉量（OI）部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權OI最大量集中在16,000點。全月OI put/call ratio值由0.83升至1。VIX指數下跌0.49至14.06，整體選擇權籌碼面偏多。

永豐期貨指出，台股25日收上影線紅K延續反彈態勢，惟成交量能並未明顯放大，買盤追價意願相對較低，反彈幅度易受限，後續可留意大盤能否持續消化上檔賣壓並配合量能回升。

群益期貨指出，外資期現貨同步賣超，自營商選擇權略為悲觀，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現悲觀。台股連日反彈皆屬量縮，目前在加權指數月線壓力仍屬沉重下，短線反彈仍可以選擇權方式悲觀操作。