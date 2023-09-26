半導體30期 反向操作利器

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美國商務部22日發布晶片法案最後一項補助限制－對於獲得美國政府補貼的半導體企業，在大陸設廠擴張將予以限制。

美國「晶片計劃辦公室」（Chips Program Office）規劃提供390億美元補助，以及750億美元貸款，用以贊助半導體企業發展，但限制獲得資金的企業，在大陸的先進晶片產能擴充得面臨上限5％的規範，28奈米及28奈米以上的成熟製程則不得超過10％。這項法案雖然符合市場預期，但對於台積電（2330）、三星，以及韓國海力士未來建置新廠擴充產能也帶來外部限制。

台積電於2021年在南京設廠擴增28奈米，投入金額28.87億美元應該是台積電於大陸最後的大筆投資。回顧今年3月，美國商務部明訂申請晶片補助的企業未來十年不得於大陸、俄羅斯進行半導體製造與擴產，6月則陸續開放補助申請，規模達390億美元。

大陸政府海關數據顯示，今年上半年半導體進口額年減22％、晶片製造設備進口年減23％，其中，降幅最大來自台積電，進口年減40％，另外，三星、海力士則占有1／3的衰退幅度。

雖然消息面充滿不確定性，台股25日早盤表現強勢，人工智慧（AI）概念股的回溫對於半導體產業帶來信心。惟股價來回震盪對於手中持有相關半導體個股會感到壓力，長線雖然看好，但同時在短線拉回時又想保有獲利，可選擇以臺灣半導體30期貨作為反向布局的交易工具。（永豐期貨提供，黎宣佑整理）