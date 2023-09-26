網通股啟碁、昇達科 強勢吸金

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中秋連假將屆，台股25日量縮觀望，法人建議，「抱股過中秋」應考慮近十年中秋前後類股表現，以及近期盤面族群走勢，網通族群呼聲高，啟碁（6285）、昇達科（3491）走強，在連假前仍吸引買盤進場卡位。

連假後上市櫃公司9月營收即將公布，後續還有第三季財報接連出爐，法人指出，10月後台股有望回歸基本面，績優族群將成為領軍大盤反攻的先鋒部隊，建議投資人連假前夕可先以小資金，提前布局營收表現可望繳出佳績的優勢族群。

網通族群行情火熱，受惠疫情塞港的缺料問題緩解，上游晶片逐漸去化庫存，且下半年進入歐美需求旺季，市場多看好國內網通廠營收可望將較上半年成長。

啟碁8月營收以105.15億元改寫歷史新高，單月營收第二度衝破百億元大關，產品展望持續正向，群益投顧認為，其營收成長主要受惠「兩大利多」，包括企業端市佔率有所提升、南科S3廠開始啟用，預估啟碁第四季在充電樁產品開始出貨後，營運可望再創高點。

另一方面，低軌衛星用戶數也持續成長，SpaceX高層表示現在星鏈（Starlink）用戶數已遠超過5月公告的150萬，用戶數提升將帶動用戶端設備需求，預估低軌衛星將占啟碁2022年營收僅個位數，但2023年用戶數大量成長下，看好營收可望翻倍成長，營收占比將突破10％，且2024年低軌衛星產品仍可維持成長態勢。

而同樣受惠低軌衛星發展的昇達科，對低軌衛星零組件的滲透率也持續增加，後續隨美系客戶發射量增長向上，預期未來業績可望持續提升；此外，除大型低軌衛星運營商外，昇達科也切入系統整合商，市場預估隨未來低軌衛星通訊服務逐漸普及，系統整合商需求量亦有望提升，估今年衛星營收占比可望衝上2成。