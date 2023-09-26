海外斬獲豐 美時、晶碩權證歡喜

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台股25日開平走高，上市生技類股強勢上漲1.53％，其中，美時（1795）、晶碩（6491）海外市場報佳音，股價表現強於大盤，也帶動權證認購活絡。

美時日前攜手歐洲Adalvo B2B藥業公司宣布，將共同合作帶狀皰疹後神經痛藥物Gabapentin ER 300mg以及600mg兩劑型，並於南韓正式上市；肺癌用藥Nintedanib150mg劑型，於加拿大取得藥物上市核准；而血癌用藥Lenalidomide也順利取得日本藥證，未來將透過日本富士製藥來拓展市場，可望帶動亞洲市場營運表現。

美時8月營收11.84億元，年增18.86％，市場預估，美時今年營收年增幅上看15％，全年毛利率預估也調高至55％。25日股價向上攻高觸及5日線，終場上漲2.35％，外資連三買。

晶碩方面，隨著進入下半年產業旺季，海外市場包括：大陸、日本、歐洲等大國，需求穩步成長，國內市場也有2成以上的成長空間，激勵8月營收5.9億元，年成長16.69％、月增19.14％，創今年以來新高。

展望後市，晶碩受惠產品組合持續優化轉佳，市場預期，今年營收獲利將持續創高。此外，晶碩買下母公司和碩的龜山廠區，預計將持續透過產線優化、提升產能效率，降低生產成本，25日股價點火，強漲逾半根漲停板，三大法人連兩日同站買方。