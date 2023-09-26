股票基金 歐非中東拉美發光

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

股票型基金資金流向

美國聯準會9月雖暫停升息，但市場以鷹派解讀最新貨幣政策態度，加上美國政府存在關門危機影響市場情緒，資金動能普遍降溫。過去一周全球股票基金資金流向，除歐非中東與拉丁美洲迎來資金小幅淨流入，其餘地區股市資金單周普遍呈淨流出狀態。

安聯投信表示，較高油價為通膨帶來不確定性，使風險性資產近來承壓，偏高利率也壓抑成長股表現，9月以來已開發市場除日本表現較佳外，MSCI成熟市場與美國等股市表現相對受到壓抑，新興市場則略為較佳；同期間MSCI世界指數中包括能源、公用事業與金融等表現較佳，科技股較為逆風，產業間有所輪動。

目前預估美股標普500企業下半年獲利有望逐季增長，多數產業的本益比在長期平均以下，企業對下半年的展望偏保守，大型股也持續帶來估值上行壓力，但下半年企業獲利成長性與殖利率合理水位，將是影響股市接下來走向的關鍵。

富蘭克林證券投顧分析，聯準會暫停升息，並暗示高利率將維持更長一段時間，加上月底美國政府面臨潛在關門風險，及美國汽車業勞資談判等不確定性猶存，市場風險趨避升溫。歷史經驗顯示，美國政府關門對經濟及金融市場的影響有限且兩黨終將達成協議，評估短線震盪無礙中長期多頭格局。

但高利率環境對經濟及企業獲利的影響仍待觀察，股市布局宜靠攏有旺季效應、政策作多及結構性成長題材者，看好科技與生技創新產業、印度和日本股票基金，及氣候變遷股票型基金。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕強調，美國經濟仍呈現穩健態勢，衰退機會降低，企業財報表現不俗，雖然仍需持續關注通膨何時反映租金放緩的結果，放緩發酵後可望消除通膨疑慮激勵風險情緒，整體美股後市表現仍可期待。

但現階段基於市場不確定性並存，風險情緒亦受左右，操作上建議採類股多元配置模式，以平衡投資組合波動，包括科技、生技醫療、低碳基建等皆可留意。