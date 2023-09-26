外資觀望 今年獨寵日本、印度

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外資對亞洲股市買賣超金額

美國聯準會暫停升息，市場預估年底前將再升1碼，使得觀望氣氛濃厚，統計亞洲資金流向，上周唯一買超印尼，賣超以台股36.2億美元最多，其次是南韓失血7.9億美元，反應在亞股漲跌互見，雅加達上漲0.5％最強，其次菲律賓漲0.3％，南韓重挫3.6％最弱。

今年以來最吸金的還是日本，獲外資買超310.5億美元，接著是印度156.6億美元、南韓66.2億美元；賣超以泰國44.4億元最多，台股也擴大至8.7億美元。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，聯準會利率會議結論短期對股市形成一定壓力，但卻是布局長期資金部位分批介入的好時機，有利配置具長線題材與政策支持的產業相對看好，如半導體產業、人工智慧（AI）等族群。

群益創新科技基金經理人黃俊斌指出，美國升息保留政策觀望空間，市場持續關注未來政策動向，波動風險仍須留意。台股在消化AI財報結果及籌碼沉澱後，仍可望延續多頭發展，股市經整理後第四季有機會伴隨基本面上攻。

半導體庫存去化已經告一段落，生成式AI需求大幅成長，將推升AI伺服器相關需求成長，帶動晶片、散熱、封裝、組裝大幅增加，有助供應鏈成長，中長期推動半導體復甦。

中國信託越南機會基金經理人張晨瑋認為，上周越南央行透過公開市場操作收回流動性，收回近10兆越南盾資金，使市場消化央行政策的微調，但觀察這次公開市場操作其實回收金額並不多，且銀行間隔拆利率仍維持在低位，整體資金環境仍保持寬鬆。