零碳標竿獎 臺安醫院臺北郵局奪冠

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為表彰北市工商業者以實際行動落實能源設備改善，與北市府共同邁向2050淨零排放，市府產發局與環保局25日舉行2023台北市零碳標竿獎頒獎典禮，此次工商產業組有32家企業參賽，共省下817萬度電，總減碳量4,159公噸，將近11座大安森林公園的碳吸附量。

今年度零碳標竿獎工商產業甲、乙組共有17家績優廠商獲殊榮肯定。工商產業甲組（能源大用戶）特優獎為「臺安醫院」，透過ESCO節能績效保證計畫進行空調機房改造，導入磁浮離心式冰水主機、水泵變流量、冷卻水塔濕球溫度與能源可視化等技術，使系統效率由1.05提升至0.57kW／RT，減碳量達303.4公噸，可供企業減碳借鏡。優等獎由「合作金庫（總行大樓）」、「臺大醫院附設兒童醫院」獲得殊榮。典範獎由「中華郵政總公司」、「富邦人壽」及「台北金融大樓」獲獎；激勵獎有「美麗信花園酒店」、「中國人壽敦北大樓」、「臺北南山廣場」節能綜合表現優良，成為企業學習節能減碳方向之標竿。

工商產業乙組特優獎「中華郵政臺北郵局」，以ESCO專案模式與「中華電信」、「台灣愛淨」攜手合作，全面改造冰水機房，更導入空調AI智能控制、全區LED照明、屋頂型太陽光電與電動車遞送郵件，減碳量達133.1公噸，措施多元且節能減碳成果豐碩。優等獎由「華南銀行南松山分行」、「臺灣菸酒台北啤酒工場」獲得殊榮；典範獎則由「英業達（士林總部）」、「特力屋士林分公司」及「中華電信台北營運處北投機房」獲獎；激勵獎有「台新銀行內湖大樓」、「中國信託萬華分行」節能綜合表現優良推薦獲為企業學習之標竿。

面對未來極端氣候與淨零排放等挑戰，北市府持續委託台灣綠色生產力基金會提供工商業免費節能評估輔導。補助申請資訊：https://www.tpcopower.org.tw/。