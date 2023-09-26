Epson 推全新極短焦商用雷射電視

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全球市占第一，創新科技領導品牌－Epson運用創新技術與科技推出全新極短焦商用雷射電視EB-810E／EB-815E，以高品質的影像呈現與大畫面的視覺享受為用戶呈現劃世代的商務會議解決方案。

新品EB-810E／EB-815E搭載極短焦投影技術，距離牆面9.8公分就能夠投影出100吋，更支援21：9寬廣大畫面。除了大畫面的呈現，極短焦投影技術能夠讓簡報者於會議中靈活走動的同時不會影響到投影畫面的成像造成陰影，並且投影機為反射式光源，即使長時間的觀看下眼睛也不易感到疲倦。

新機內建4K強化影像技術與超過2,500,000：1的高對比度，能夠投影出最豔麗的色彩與最真實的畫面，搭配5,000流明白色亮度與彩色亮度，在一般室內自然採光下畫面依然明亮清晰。EB-810E／EB-815E全新商用雷射電視具備高耐用度，採用全新雷射光源設計，提供長達20,000小時的光源壽命，免除更換燈泡以及減少亮度衰減的困擾，更降低維護成本。

台灣愛普生列印科技事業部暨視覺科技營業部資深總經理輝偉偉表示，許多會議室還是使用傳統電視做為呈現簡報的設備，Epson持續鑽研技術推出優秀的商用投影設備，提供用戶絕佳的會議品質。此次所推出的全新商用雷射電視EB-810E／EB-815E搭載極短焦投影技術，能夠輕鬆投影出百吋大畫面，且在安裝上相較傳統電視更具備高度彈性。EB-810E／EB-815E採用時尚、簡約的設計，非常適合架設於現代化的辦公室、混合型視訊會議室及中小型會議室等室內空間中，為商務用戶帶來更進化的商務會議解決方案。