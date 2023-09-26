震旦集團 祭軍工3D解決方案

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隨著全球軍工和航太零部件需求的急劇增加，Mordor研究機構預測，2028年航空航天和國防領域的3D列印市場將達到73.7億美元，預計年複合增長率為19.40％。震旦集團旗下通業技研日前在南港展覽館參加「2023台北航太暨國防工業展覽會」，現場展示「Stratasys製造級3D列印航空解決方案」、「Creaform手持雷射3D掃描無人機載具應用」及「SLM金屬3D列印解決方案」。其具備國際認證高精確的3D掃描器，協助航太和軍工業快速、精準製程，提升安全與效率。

通業技研紀崇楠總經理指出，通業技研代理量測儀器領先品牌Creaform，旗下3D掃描設備出廠精度校驗報告擁有國際相互承認標章ILAC，其測量數據全球通用，能實現供應鏈無縫協作，並能加速零件進料管理，還能確保產品質量、測量精確度以及實驗室能力達到極高水準，進而提高飛行安全性、可靠性和合規性。

通業技研在3D市場積累了近30年的經驗，代理全球知名3D產品，協助企業於產品開發週期導入合適的3D工具，以多元3D解決方案，協助顧客增強競爭力。除了身為全球3D列印塑料龍頭Stratasys台灣唯一白金級合作夥伴，也是量測龍頭AMETEK集團Creaform台灣唯一高級合作夥伴，未來持續秉持專業精神，推動跨產業3D智能整合解決方案。