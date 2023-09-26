美衰退風險降低 台股心安

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國內股票型基金今年以來績效十強

聯準會（Fed）維持利率不變，但今年有再次升息機會，且高利率將維持一段時間，隨近期油價上漲，市場對於通膨預期提升，但可確定暴力升息再發生的可能性極低，即升息已進入尾聲，尤其經濟硬著陸可能性大降，代表美國衰退風險降低，中長期美股表現不看淡，帶動台股後市行情可期。

日盛上選基金研究團隊指出，Fed明年降息空間僅剩2碼，強化利率長期居高的訊號，AI概念股9月受美國禁令延伸到中東國家訊息影響，及輝達相關傳聞，資金有從AI供應鏈轉往一般伺服器及記憶體的現象，未來持續關注相關供應鏈基本面是否能跟上股價變化，9月進入出貨旺季，基本面相對較佳，仍為觀盤主要重點。

明年資金面與基本面的發展仍將優於今年，對台股中長線的展望相對樂觀，建議逢低分批布局或透過定期定額投資主動式台股基金，掌握後續投資契機。

台新台灣中小基金經理人沈建宏表示，9月Fed雖然維持利率不變，但警告對抗通膨仍有一段長路要走，可能維持高利率更長一段時間，Fed提到今年還要再升息1碼，並預期明年降息減到2碼，代表Fed利率政策未來利率更高、維持高利率的時間更久，較市場預期鷹派許多，導致美股持續下殺，拖累台股跌破半年線支撐。

但基本面而言，第四季進入美歐電子產品銷貨旺季，iPhone訂單季增可望高達50％～70％，帶動整體電子業營收季增20％，傳產業預估9月庫存可調整完畢，法人預估，整體上市櫃公司第三季起獲利將逐季好轉，明年獲利可望回雙位數成長，近期台股的重挫修正反而提供逢低買點。

PGIM保德信中小型股基金經理人陳詩晴認為，這波半年線支撐力道強勁，目前須視指數能否盡速站回半年線，另雖然電子、金融指數上維持於半年線之上，然仍未能止穩，特別是電子指標AI族群仍未明顯轉強，預料台股短線難脫盤整格局。