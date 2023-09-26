景氣獲利改善 美股納核心配置加分

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今年美國聯準會升息不若去年積極、景氣衰退可能性降低，及AI題材發動，帶動美股走出去年大幅修正陰霾。投信法人表示，市場上修美國第三季經濟增速，未來景氣有望維持溫和擴張，企業獲利可望逐季改善，可支撐美股，新科技、新商機持續發酵，美股後市仍值得期待。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，美企業獲利預估值獲上修，有助支撐風險性資產表現，升息循環可望進入尾聲，美股布局亦將展開新局，建議納入成長性佳且商機龐大新科技、新消費和低碳基建等類股，強化投資組合資本利得潛力。

安聯投信認為，下半年經濟仍存在放緩風險，但就業增長已開始有所降溫，工資增速跌到七個月以來最低的水平，整體通膨趨勢往下；貨幣政策不確定性雖仍未消除，主要國家實質利率已陸續回到正值之上，後續升息空間相對有限、升息循環應已接近尾聲，對股市長期來說相對正向，股市長期仍有望震盪走升。

元大投信強調，目前高利率環境可能比預期維持更久，全球大型龍頭企業現金流充足，較少依賴銀行貸款，受影響的程度相對緩和，加上擁有品牌、技術優勢，建立難以跨越高門檻，一向是機構法人投資首選。觀察今年以來美股也確實是龍頭股漲勢更勝中小型股。

富蘭克林證券投顧預期，數據顯示美國經濟不冷不熱、溫和增長，尤其就業市場緊俏出現改善，全球主要央行升息循環接近終點，年底至明年初將進入停止升息階段。歷史經驗，聯準會停止升息主要股債市表現可期，全球主要區域景氣持續改善，及半導體產業庫存高峰已過、Q4有望迎復甦，激勵股市上演旺季行情。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎分析，美國經濟基本面有一定支撐，且通膨持續下滑，經濟成長及企業盈餘上修，加上拜登政府啟動的IRA法案，基礎建設法案及房市復甦，均有助支撐經濟發展，對美股表現仍相對看好，投資布局續看好AI相關半導體與軟體股。