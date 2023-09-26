債市資金動能 僅投資級吸金

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債券基金資金流向

美國聯準會9月雖未升息，但因態度仍偏鷹派，加上美國就業數據仍強勁，市場預期年末仍可能升息，債市投資情緒受影響。據美銀最新統計顯示，過去一周主要債市除投資級債外，其他都是淨流出狀態，且投資級債淨流入幅度也較前一周明顯降溫，債市資金動能顯現減緩。

安聯投信表示，已開發國家通膨持續放緩，但核心通膨仍在相對高位，多數國家央行仍維持緊縮政策。雖聯準會已將美國實質利率推升至正值並到限制性水準，但優於預期的就業市場與高於目標的通膨，將使其政策利率維持於高檔一段時間。

聯準會官員釋出的態度與言論仍偏鷹派，但因當前實質利率已高、美國利率已位於限制性水準，且下半年通膨可望隨著景氣放緩而回落，預期未來升息空間有限、利率風險較去年低，加上債券收益率拉高後的投資吸引力也增加，投資上可維持較高持債部位，不過在流動性緊縮的環境下，市場波動仍存，故應視市場氣氛與評價調整持債水位。

安聯投信指出，因年內降息機率低，追求資本利得的空間有限，建議此時投資債券的目標應主要選擇收益率較高的券種，透過息收來累積投資報酬率；目前信用債基本面仍穩健，非投資級債雖違約率雖略升但大致受控，且主要違約多發生於較低評級債券，建議鎖定信用評級較高者並採多元配置。

富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓分析，隨美國10年期公債殖利率已攀升至4％以上，投資級債與非投資級債也有高達近6％及9％的水準，且高利率對企業獲利影響仍不明朗，對股票部位佈局的選股能力是一大挑戰，評估今年來表現落後但具備較高股利水準的金融、醫療、公用事業與能源等類股，可望吸引資金青睞。

保德信產品策略團隊主管葉家榮認為，聯準會暫停鷹式升息後，隨市場風險偏好程度增加，將帶動非投資等級債的表現機會，投資等級企業債雖然市場近期呈現觀望，不過該資產具有防禦特性，也可平衡配置。