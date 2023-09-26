滙豐投信：避險情緒升 布局債券搶先機

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近期全球通膨升溫，促使經濟放緩的步伐較預期緩慢。滙豐環球高入息債券基金投資組合經理蔣智安指出，雖然聯準會暫停升息，但美國經濟表現強勁，官員不排除今年仍有升息空間，市場價格也反映仍有升息1碼至2碼可能性，債券殖利率攀升，意味著此時進場投資，可獲得更高的收益率及新投資機會。

蔣智安表示，在經濟緊縮期間，通常與經濟活動高峰同時發生，這意味增長率仍然為正但放緩。典型的周期後段經濟過熱，產能受到限制，勞動力緊張，導致通膨壓力上升，貨幣政策收緊。此時投資者會優先考慮投資於安全性和穩定性，隨市場希望實現軟著陸與憂慮出現經濟衰退間搖擺不定，債券為面對這個兩難局面的投資者提供明智選擇，固定收益將發揮提供穩定性及分散風險的作用。

資產市場方面，整個信貸市場收益率均見吸引力，包括美國的投資級別及高收益債券，對長期投資者來說，當前的收益率水準為債券帶來下行緩衝。政府債券及企業債券間的利差，近來已收窄至接近長期平均水位，反映投資者預期基準利率將維持在高位一段較長時間，但盈利前景卻會保持強韌。

蔣智安強調，與股票的盈利收益率及股息率相比，高收益債券目前提供的收益率，正處於10年來最具吸引力的水準，與股息收益相比，歐美高收益債券能夠提供更高的收益潛力。

以滙豐環球高入息債券基金為例，投資組合囊括歐、美與新興市場各大經濟體各種信用評級債券，既可參與新興市場與美國債券的配息，同時不會錯過歐洲債券高利差收斂後的價差機會，加上因分散投資區域與幣別，更規避單一區域經濟風險。

滙豐投信認為，美國將步入經濟衰退，持續看好優質固定收益資產，尤其是美國國庫券。隨市場開始預期降息，債券將從中受惠，現金回報則會下降，隨聯準會宣布暫停升息，但保留再次升息的傾向，投資級別債券在增長放緩時更具抵禦力，從投資組合增長與降低風險而言，投資級別債券是良好分散投資工具。