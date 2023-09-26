不畏震盪 高股息ETF走揚

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台股近期賣壓沉重、連日下跌，近一周加權指數下跌0.28％，45檔台股原型ETF中，近一周績效表現前十名中，有八檔高股息ETF，其中永豐優息存股ETF上漲1.97％、凱基優選高股息ETF上漲1％，富邦兩檔高股息ETF上漲達0.6％，顯示高股息ETF在息收保護下，下檔相對有撐。

永豐投信指出，在市場震盪階段，高股息族群在息收保護下，相對具備抗震跟漲特性，因此往往深受投資人青睞。永豐優息存股ETF為市場上唯一一檔聚焦傳產、金融產業的ETF，產業特性穩定，台股型ETF皆以科技類股居多，因此若手上資產集中在電子產業的投資人，可擇機加入配置以降低資產的波動度。

群益半導體收益ETF經理人謝明志表示，半導體庫存去化已經告一段落，短期仍待需求回溫，但由於生成式AI需求大幅成長，也將推升AI伺服器相關的需求成長，帶動相關的晶片、散熱、封裝、組裝需求都大幅增加，有助相關供應鏈的成長，中長期仍有助半導體業復甦，台灣半導體產業受惠程度亦高。建議投資人不妨趁短期逢回之際，伺機以台灣半導體收益ETF來建立部位，以掌握後續產業景氣復甦行情，更能兼顧半導體高息股所帶來之收益優勢。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧認為，近期因市場預期經濟軟著陸機率提高，加上華為推出新型旗艦機引起熱賣，資金開始進入手機、PC、消費性電子等終端市場，外資和投信紛紛跟進布局AI和消費性電子等族群。

整體製造業採購經理人指數當中的新訂單，相對庫存的比例已連續三次達1.0以上，表庫存順利消化。此外，至第二季，半導體業中的手機晶片庫存已連續二季下滑，驅動IC相關晶片的庫存也已降到正常水準之下，這將為消費性電子族群於下半年迎來庫存回補的重要憑藉。在終端需求好轉、資金持續流入的情況下，半導體產業仍為投資主軸。