抵禦波動 法人看好信用債

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國核心通膨壓力持續改善，但仍處相對高點，就業數據也趨於緩步，整體經濟數據都能支撐Fed升息進入尾聲的論點，且經濟將以軟著陸的方式落地，債券市場行情也正啟動當中，投信法人相對看好信用債表現，公債保持中立。

瀚亞投信投資長林如惠表示，美國經濟數據仍相對強勁，高利率環境可能會持續一段時間，明年下半年才有機會開始啟動降息，且全球超低利率難以再現。Fed對經濟保持樂觀態度，對通膨數據仍有所保留，基於投資為王、均衡布局，資金開始湧入資本市場，投資組合中不宜空手股票，也應加入債券投資，平衡股市震盪。

瀚亞投信固定收益投資部主管周曉蘭建議，投資上應保持彈性，以高品質固定收益商品為配置核心，回檔可增持風險性資產。在今年第四季可能再升息一次且明年少量降息的前提下，未來三至六個月是政策利率高原期，適合布局固定收益資產。

但考量景氣走勢及企業財報表現分歧，投等債上可選較具收益性的商品，非投等債需布局信用評等較高的商品，以獲取較高收益及潛在資本利得，並減少信用違約的下檔威脅。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊指出，美國經濟強勁、Fed維持高利率的環境下，預計第四季非投等科技債券指數將表現良好，但企業展望及財報優劣將決定第四季的贏家和輸家。今年美國GDP上修，有極大機率經濟呈現軟著陸，且通膨增長率亦逐漸減低，預期企業違約率將受到控制。因此，具有高殖利率和成長主題的債券，例如，科技非投資等級債券將有相對投資價值。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民認為，目前美債利率仍為反映年底前再升息1碼的可能性，短期有上揚空間，但預期幅度有限；信用利差是後續投資關注焦點，雖貨幣政策面較之前鷹派為不利因素，但目前基本面穩健的利多，將可抵消政策面的負向影響，加上目前高息收的環境，中期報酬率仍是中性穩定。