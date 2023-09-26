利率反轉年近了！市場震盪恐加劇 「這類基金」最佳避風港

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全球債券基金今年以來績效表現

升息循環末端，是分批加碼債券好時機。法人預估，美國聯準會明年中有可能啟動預防性降息，就過去經驗，升息尾聲就是分批佈局全球債券基金良機，但油價漲讓市場對通膨警戒，美國10年期公債殖利率再創高，全球債市處於波動與機會並存時刻。

新光全球債券基金經理人李淑蓉表示，美國明年啟動降息不論最終時點為何，只要全球金融市場維持高利率環境，將可能限制經濟景氣成長動能同時，市場避險需求大，也會使強勢美元加速國際資金快速流動。預估若明年全球市場進入利率反轉年，將造成股市波動加劇，建議納入債券資產配置，以平衡股市波動風險，並鎖定投資等級的美元固定資產為佳，例如全球債券基金等，作為股市震盪的最佳避風港。

現階段美十年公債殖利率逾4％，公司債逾5％，極具投資吸引力，目前全球債券基金操作，通常會先進場布局投資等級的長債部位，等於掌握鎖住近年來罕見的高利機會，使得全球債券基金，近期績效表現回溫，也加速吸引追求固定收益投資買盤的追捧。

安聯投信指出，目前實質利率已高，美國利率水準已經處於限制性水準，且下半年通膨可望隨著景氣放緩而回落，考量目前債券收益率仍具吸引力，建議以優質性用債為主；另考量貨幣政策不確定與經濟衰退風險，存續期維持在中天期。目前信用債券收益率仍遠高於公債，且信用基本面仍舊穩健，建議可鎖定在收益較高的券種，透過息收來累積報酬率，但因為景氣衰退疑慮仍然存在，建議將信用債的配置維持在信用評級相對較高的族群。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕認為，近期各區域經濟增長動能分歧，但美國經濟驚奇指數依舊在零軸上方，顯示其經濟數據表現持續優於預期，其餘如歐元區、日本與大陸朝零軸靠攏。升息循環料進入尾聲，債市榮景可望再現，且非投資等級債公司財務體質表現穩健，違約狀況仍在可控水準，加上其仍提供誘人的利息收入，可望續獲市場青睞。